SERIE C Il Basket Titano chiude con una vittoria, ora i playoff San Marino batte il Pisaurum a domicilio di 14 punti. Se sarà 3° o 4° posto dipenderà dall'ultima gara della MBA

Il Basket Titano chiude con una vittoria, ora i playoff.

La Pallacanestro Titano supera anche l'ultimo esame della stagione regolare e adesso attende l'esito di Fossombrone - Jesi, per capire dove si posizionerà nel tabellone dei playoff della Serie C unica di basket. A Pesaro, contro il Pisaurum, San Marino vince 78-64, salendo a 24 punti in classifica, momentaneamente in terza posizione grazie a una miglior differenza canestri nel doppio scontro diretto con la Bartoli Mechanics. La Mba, però, avrà l'ultima parola della stagione, dovendo affrontare nel tardo pomeriggio di oggi la Wispone Taurus, settima, ma che a propria volta avrà un'ultima occasione per migliorare la posizione in classifica, sperando in una sconfitta di Urbania contro Montegranaro.

Venendo alla gara, parte meglio il Pisaurum, vincente nel primo quarto per 19-13, spinta da Scavolini, Colotti e Sablich, che chiuderanno con 46 punti realizzati in tre. Nel secondo periodo comincia la rimonta di San Marino, che si rivela inesorabile: 11-22, 19-23 e 15-20 sono i punteggi degli altri tre parziali. Ugolini, un po' in ombra nelle ultime uscite casalinghe, stavolta non sbaglia e piazza 24 punti, seguito da un Amati da 18, primo e secondo miglior marcatore della gara.

Il modo migliore per chiudere il girone di ritorno e attendere il verdetto della stagione regolare. Se la Mba vincesse, sarebbe quarto posto e primo scontro playoff (con vantaggio del campo) contro Santarcangelo, se Fossombrone perdesse, sarebbe terzo posto e primo incrocio con una tra Urbania e Jesi. I quarti di finale si giocheranno a metà aprile: gara-1 domenica 12, gara-2 mercoledì 15, eventuale gara-3 domenica 19.

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