Il capitano Macina e il nuovo acquisto Rinaldi suonano la carica in vista della nuova stagione

Interviste a Davide Macina, capitano della Pallacanestro Titano e da 17 anni giocatore della squadra di San Marino, e Niccolò Rinaldi, nuovo acquisto con tanta esperienza in Serie B.

Davide Macina: "L'ambiente è rinnovato, l'entusiasmo è sempre altissimo, i nomi sulla carta ci sono, quindi si punta a far bene sicuramente. Storicamente il girone dell'Emilia-Romagna è sempre stato molto ostico. Io l'ultima volta che ho giocato in Emilia-Romagna è stato sei o sette anni fa e da quel che ricordo ogni domenica era una battaglia. Quindi non c'è la classica squadra cuscinetto come magari nelle ultime tre o quattro stagioni che sai che vai lì, sono due punti facili e torni a casa col sorriso. Quindi sicuramente a livello di concentrazione sarà molto più impegnativa. Poi ovviamente le partite vanno giocate, quindi vedremo strada facendo".

"È un ritorno dopo dieci anni - aggiunge Niccolò Rinaldi - perché sono stato qua dieci anni fa e c'è stato un grande interesse già dall'anno scorso. A inizio stagione ho cominciato la preparazione qua, poi a fine stagione, cioè quest'estate, sia Marco che Bronzi mi hanno fatto una corte al mare, ai Chiringuiti, quindi non potevo dir di no. La squadra era molto forte, conosco un sacco di ragazzi e quindi ho detto perché no. Secondo me ci toglieremo un sacco di soddisfazioni, i play-off sono l'obiettivo minimo, secondo me riusciremo a far bene. Abbiamo una guida tecnica nuova, perché comunque sia Michi è super, ma anche lui è nuovo, l'anno scorso non era qua. Quindi secondo me quando avremo trovato l'amalgama giusta ci toglieremo grandi soddisfazioni".







