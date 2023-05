Il prossimo ambizioso obiettivo di Victor Wembanyama

Il giovane diciannovenne francese che quasi certamente sarà prima scelta al prossimo draft in NBA dei San Antonio Spurs, è destinato a cambiare il basket. Su un giovane Antetokounmpo tutti avevano dei dubbi sul suo rendimento in NBA, anche perché aveva iniziato tardi a giocare a basket, ma su Wembanyama i club NBA non intendono fare lo stesso errore. Il francese sembra avere un potenziale ancora più grande del greco, perché ha mani più raffinate, ha un'altezza maggiore con lo stesso atletismo del greco. Il giovane ne è perfettamente consapevole e ha già iniziato a pensare e parlare in grande, a dispetto di tutta la pressione che ha addosso in età giovanissima. Il francese ha infatti dichiarato in patria che il suo prossimo obiettivo è battere gli USA in finale alle olimpiadi 2024 che si terranno a Parigi.

Nel 2024 il giovane francese avrà solo venti anni e una simile dichiarazione potrebbe essere secondo molti un passo più lungo della gamba, anche perché la Francia già dall'anno scorso ha perso due veterani di grande valore come De Colò e Batum ed è in fase di rifondazione, anche se forse potrebbe arrivare l'mvp NBA Embiid. Il carattere e la sfrontatezza sembrano non mancare al giovane francese e la speranza di tutti gli appassionati è che non si ritorcano contro di lui.

Andrea Renzi