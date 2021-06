Il Re LeBron James Abdica al trono?

L'annata 2019 - 20 si è conclusa con la vittoria dei Los Angeles Lakers con un uomo su tutti al comando, l'intramontabile LeBron James, assoluto dominatore dell'ultimo decennio all'età di quasi trentasei anni. Quest'anno i suoi Lakers hanno avuto una stagione travagliata, costellata da continui infortuni, in particolare il suo e quello del suo vice - re Anthony Davis. I due fuoriclasse infatti sono entrati ed usciti in scena nella Regular Season più volte e la squadra senza il loro continuo e prezioso apporto si è piazzata settima ad Ovest e ha dovuto disputare e vincere una partita di Play In per accedere ai Play Off.

Prima dei play off James aveva fatto sapere che era solo al 90% della forma ed essendo ormai prossimo ai trentasette anni disse che la miglior forma probabilmente non la raggiungerà più. Durante la serie con i Phoneix Suns Davis ha avuto un altro infortuneo e con un James non al meglio i Lakers hanno perso la serie quattro partite a due. LeBron a fine partita ha dato la sua maglia a Devin Booker stella dei Suns, dicendogli di continuare ad essere grande. Questa immagine probabilmente resterà nella storia come il giorno in cui il Re James ha abdicato al trono, anche se nei prossimi anni nonostante l'avanzare dell'età non è assolutamente detto che non sarà più competitivo per la vittoria di un titolo. In ogni caso la carriera di LeBron James è già leggenda e il suo nome è già nella lista ristretta dei dominatori delle varie epoche.

Andrea Renzi

