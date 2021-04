Il record di Stephen Curry

Il basket è uno sport in continua evoluzione, ma c'è stato un giocatore attuale che più di tutti lo ha portato nella momentanea nuova era: Stephen Curry. Prima di lui e dei suoi Golden State Warriors, che infortuni permettendo hanno dominato gli ultimi anni, il tiro da tre punti era solo un arsenale in più nel bagaglio tecnico dei giocatori. Ma da lui in poi, come dimostrano i suoi Golden State Warriors tre volte campioni NBA, il tiro da tre è diventata una delle armi principali per vincere le partite i titoli. E Curry questa notte ha siglato un record che lo rende di diritto il miglior tiratore tra tre punti oggi e forse di sempre: è l'unico giocatore NBA ad aver segnato almeno duecento tiri da tre in otto diverse stagioni NBA. Oggi rispetto a venti – trenta anni fa i difensori hanno le mani più legate, quindi i grandi attaccanti oggi sono più avvantaggiati nel tiro perimetrale rispetto al passato. Sarebbe stato interessante vedere tiratori da tre punti come Drazen Petrovic, Reggie Miller, Ray Allen nella NBA di oggi, per vedere se sarebbero stati ai suoi livelli in questo aspetto del gioco. Curry comunque in questo fondamentale è un giocatore unico nella storia, perchè molti dei tiri che prende sono forzati, ma lui li segna comunque. A livello collegiale molti giovani cercano di imitarlo nel prendersi tiri impossibili ma con pessimi risultati, perchè almeno oggi di Curry ce n'è uno solo.

Andrea Renzi