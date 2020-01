Il ritorno del basket italiano sulla tv in chiaro, in diretta

Domenica 29 dicembre 2019 la pallacanestro italiana è tornata in diretta sulla tv in chiaro, la Rai. La partita in questione è stata Virtus Bologna vs Olimpia Milano, praticamente i due club storicamente più vincenti in Italia, che sembrano tornati in parte agli antichi fasti del passato, che sono probabilmente anche quelli con più tifosi.

Qualcuno pensa che è la tv a dettare le mode, a decidere cosa la gente deve seguire, ma c'è anche chi pensa che la tv in linea di massima proponga ciò che possa interessare alla gente, oppure un mix dei due fattori. In questo caso sembra molto più un accontentare il desiderio popolare, cui si è aggiunta la pressione degli sponsors per convincere la Rai a trasmettere lo scontro tra prima e terza in classifica. Attenzione arrivata anche grazie all'acquisto dei due serbi Milos Teodosic e Stepan Markovic della Virtus e dello spagnolo Sergio Rodriguez, dell'intramontabile argentino Luis Scola e anche dell'allenatore di Milano Ettore Messina, che dopo aver vinto tutto in Europa, si è fatto un nome anche in NBA.

Ha vinto Bologna 83 - 70, grazie in particolare ai propri serbi, autori di tanti punti ed assist. Teodisic ha trentadue anni ed è nel pieno della propria carriera e anche se in NBA non ha avuto fortuna per problemi di ambientamento, il suo valore non è in discussione, perchè ha partecipato in passato a due mondiali con la Serbia ed è stato inserito ambedue le volte nell'ipotetico quintetto ideale, in mezzo ai grandi campioni americani della NBA. E come altri grandi giocatori serbi del passato tra cui l'ex Virtussino Sacha Danilovic, non sente la pressione ed è decisivo nei momenti cruciali delle partite. Markovic ha trentuno anni, non ha un curriculum come quello di Teodisic, ma è comunque un nazionale serbo e si assembla benissimo con lui.

A Milano Rodriguez è il pilastro della squadra, mentre Louis Scola con i suoi 39 anni ed un illustre passato pure in NBA, dove era tra i migliori nel proprio ruolo, è il saggio allenatore in campo della squadra, col benestare del vero allenatore Ettore Messina, che va considerato senza dubbio tra i più grandi allenatori europei di ogni epoca.

Andrea Renzi



