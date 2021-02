Il ritorno di Milano nei piani alti d'Europa

L'Olimpia Milano è una squadra storica nel panorama del basket italiano ed Europeo. Il club vanta infatti ventotto scudetti, tre coppe dei campioni, sette coppe Italia, quattro supercoppe italiane, tre coppe delle coppe, due coppe Korac e una coppa intercontinentale. I più grandi d'età si ricorderanno la Milano allenata da Dan Peterson, che dominava in Europa con giocatori eccezionali come Bob McAdoo, Dino Meneghin, Mike D'antoni e tanti altri. Quest'anno l'Olimpia Milano è al momento terza in Eurolega e per i tifosi più datati sembra quasi un ritorno ad un glorioso passato. Le concorrenti sono tante ed agguerrite, quindi ci sono certamente molte più possibilità di non vincere l'agognato trofeo, che metterlo in bacheca. Nella squadra ci sono tanti campioni stranieri come Rodriguez, Punter, Hines, Delaney, Tarczewski, Shields, Micov, Laeday e altri. C'è spazio anche per i campioni italiani, sia in campo che in panchina. Il coach è infatti il leggendario Ettore Messina, che dopo una positiva esperienza in NBA come vice allenatore, è tornato in Italia e per il secondo anno consecutivo è alla guida di Milano. Ettore in Europa ha vinto di tutto e con più club. Tra i giocatori italiani quello che spicca maggiormente è il veterano e capitano azzurro Luigi Datame, che fa da chioccia ad interessanti giovani italiani emergenti. I giovani italiani di Milano di cui parlavo, sono Moretti, Moraschini e Gravaghi, poi c'è anche il veterano Cinciarini. Milano e il basket italiano possono tornare a sognare con moderazione.

Andrea Renzi

