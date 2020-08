SERIE A Il sammarinese Ygor Biordi alla Virtus Roma Esordio in serie A per il pivot bianco-azzurro

Il sammarinese Ygor Biordi giocherà la prossima stagione in serie A con la maglia della Virtus Roma. Ala - pivot di 2 metri e 4 centimetri, Biordi è stato scelto dal direttore sportivo Valerio Spinelli dopo l'ottima stagione disputata lo scorso anno in serie B con il Porto Sant'Elpidio. Nato a San Marino, il 17 gennaio del 1996, per Ygor Biordi si tratta del debutto nella massima serie del basket italiano.



