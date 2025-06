Il "Sand Rimini" di Carlton Myers si amplia: oltre al basket anche padel e beach volley

Il ricordo di Sandro Bucchi è sempre vivo nella mente degli appassionati di sport riminese, e non solo. Il “Sand Rimini”, l'evento organizzato dal grande Carlton Myers in sua memoria, continua a crescere. Nell'edizione 2025, in programma dal 27 al 29 giugno, ci sarà come di consueto il torneo di basket 3v3 – per maschile, femminile, giovanile e in carrozzina – ma anche padel (donne il 28, uomini il 29) e beach volley, con un torneo femminile internazionale. Nel basket presenti amici e rivali sportivi di Myers come Sasha Danilovic e Gianluca Basile.

Il Parco del Mare diventerà, per un weekend, capitale di sport e anche di solidarietà. Perché, al Grand Hotel, ci sarà “Special Memories”: una cena con raccolta fondi e un'asta di cimeli sportivi, tra cui le racchette di Sinner e Djokovic, oggetti di Valentino Rossi, maglie di Ginobili, Chiellini e Zaytsev. A presentare l'evento, oltre all'organizzatore, anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: "Un ringraziamento va a Carlton Myers che sta portando avanti questo evento con grande passione e determinazione, ormai da diversi anni. Un ricordo bellissimo, tra l'altro, di una persona che io stesso ho avuto la fortuna di conoscere, Sandro Bucchi, una persona speciale e un grandissimo campione anche del basket, un grande, un grande riminese che tutti ricordiamo"

Ricorda l'amico scomparso anche lo stesso Myers: "Non solo basket, perché poi Sandro Bucchi alla fine, sì, giocava a basket, ma ci dilettavamo anche nel beach volley, non con grandi risultati. Era uno sciatore, aveva giocato anche a calcio e, quindi, fisicamente, atleticamente, Sandro era predisposto un po' per tutti gli sport, quindi è quello che cerchiamo di fare. La genesi, l'origine, appunto, il basket, per ricordare Sandro, ma poi abbiamo voluto ampliarlo al padel, al beach volley. Speriamo, Dio piacendo, negli anni di aggiungere sempre una o più discipline"