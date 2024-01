Impresa Rivierabanca Rimini a Trieste 90 a 76

Rivierabanca Rimini spazza via con autorità la Pallacanestro Trieste con il risultato finale di 76-90. Impresa da libro cuore nel 21° turno della serie A2 per la squadra di coach Sandro Dell’Agnello, che prepara la partita alla perfezione, in trasferta, e che di fatto lascia ai triestini soltanto le briciole. Partita mai in discussione, con gli ospiti a dominare anche fino ai 20 punti di vantaggio.

Una Rimini nettamente in crescita su tutti i fronti, 5 uomini in doppia cifra e difesa sempre aggressiva al punto giusto, per quella che facilmente si può identificare come la miglior prestazione della stagione dei biancorossi. Un gruppo che ora si approccia al finale di stagione regolare forte di un bottino di 4 vittorie nelle ultime 5 giornate e una ritrovata solidità mentale. Da segnalare l’esordio nelle fila della Rivierabanca di Francesco Pellegrino, utilizzato dallo staff riminese per quasi 4’. Super Rbr al tiro: 20/36 da due e 14/27 da tre. In festa, i circa trenta supporter giunti dalla Romagna. E non poteva esserci certo regalo di compleanno migliore per il presidente Paolo Maggioli.

