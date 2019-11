In attesa di Germani Brescia - Carpegna Prosciutto Pesaro

In attesa di Germani Brescia - Carpegna Prosciutto Pesaro.

La Carpegna Prosciutto Pesaro è attesa dalla seconda trasferta consecutiva in campionato, domani alle 18 sul parquet della Germani Brescia. Intanto i dirigenti biancorossi continuano le valutazioni di mercato, alla ricerca di un playmaker in caso di sostituzione di Pusica. Al momento, il nome più gettonato è quello dello statunitense Isaiah Briscoe che sta giocando in Germania ma con la possibilità di uscire dal contratto. Prosegue l'emergenza nel settore dei lunghi: oltre a Leonardo Toté, che ha tolto il gesso dalla mano e iniziato la rieducazione, mancherà anche Clint Chapman, vittima contro Roma di una distorsione alla caviglia sinistra con lesione del legamento. L’obiettivo è di recuperare entrambi per la gara casalinga di domenica 1 dicembre contro Cremona.



I più letti della settimana: