BASKET Indianapolis: Tamberi torna a giocare nei tornei spettacolo NBA

Indianapolis: Tamberi torna a giocare nei tornei spettacolo NBA.

A Indianapolis inizia il week end dedicato alla manifestazione annuale della massima lega, quella in cui lo spettacolo è più importante della vittoria in sé, ma vincere fa sempre piacere. Il week end sarà strutturato in questo modo. Venerdì sera: Ruffless All Star Celebrity Game, la partita di basket tra celebrità dove vi prenderà parte pure l'atleta italiano Gianmarco Tamberi, campione mondiale nel salto in alto. L'atleta azzurro non ha mai nascosto il suo amore per il basket, nonostante primeggi in un altro sport.

Poi Panini rising star, semifinali e finale di partite tra debuttanti, giocatori al secondo anno e atleti della G League, la seconda lega americana dopo la NBA. Poi il Kia skills challenge dove giocatori di vari team faranno esibizioni di funambolismo. Poi a gara del tiro da tre punti e gara delle schiacciate. Poi domenica sera ci sarà il main event con la consueta gara annuale Est vs Ovest. Il divertimento è assicurato e ogni tanto la NBA aggiunge qualche evento che rende ancora più interessante il week end.

cs Andrea Renzi

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: