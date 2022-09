NBA Inizia l'avventura in NBA per due italiani, Paolo Banchero e Simone Fontecchio

Inizia l'avventura in NBA per due italiani, Paolo Banchero e Simone Fontecchio.

Per il veterano azzurro Danilo Gallinari iniziare una stagione NBA non è una novità, anche se per lui quest'anno ci sarà una nuova avventura con la gloriosa maglia dei Boston Celtics. Ma per la giovane prima scelta assoluta Paolo Banchero e per il ventiseienne Simone Fontecchio è una novità assoluta. Banchero si è appena presentato ad Orlando con il tricolore azzurro; fra pochi giorni debutterà nella pre season NBA coi Magic. Fontecchio invece si è presentato a Salt Lake City dove debutterà con gli Utah Jazz. Simone si è presentato con la maglia di Joe Ingles, ex giocatore dei Jazz che era il suo idolo.C'è molta fiducia attorno ai due azzurri oltre oceano, perché stiamo parlando di una prima scelta assoluta al draft e di un giocatore in piena maturità che ha figurato molto bene agli ultimi europei. Se consideriamo che oltre a loro due c'è anche il nostro veterano Danilo Gallinari, noi italiani possiamo ritenerci soddisfatti, perché forse non abbiamo mai avuto così tanto talento e potenziale in NBA. Nell'era della globalizzazione della NBA non possono e non devono mancare dei campioni italiani. In bocca al lupo ragazzi.

Andrea Renzi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: