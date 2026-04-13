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Iniziano i play-in NBA 2026

13 apr 2026
Iniziano i play-in NBA 2026

Ieri è terminata la stagione regolare NBA e queste sono le dodici squadre qualificate per i playoff e le otto qualificate ai play-in. Le squadre già ai playoff sono Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Houston Rockets e Minnesota Timberwolves a Ovest e Detroit Pistons, Boston Celtics, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors e Atlanta Hawks ad Est. Le squadre ai play-in sono Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Phoenix Suns e Portland Trail Blazers a Ovest e due di queste andranno ai playoff. A Est sono invece Philadelphia 76ers, Orlando Magic, Charlotte Hornets e Miami Heat e due di queste andranno ai playoff. Le squadre sono state elencate in ordine di arrivo, ma ai playoff certe gerarchie a volte vengono stravolte. L'imprevedibilità a volte prende il sopravvento sulla logica e rende le cose più interessanti.

Andrea Renzi





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