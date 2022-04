Iniziano i play off NBA 2022

Sono appena terminati i play-in, gli spareggi per gli ultimi posti in NBA per i play off 2022 ed abbiamo quindi il tabellone completo. Dallas Mavericks - Utah Jazz, Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers - Toronto Raptors, Golden State Warriors - Denver Nuggets, Miami Heat - Atlanta Hawks, Boston Celtics - Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks - Chicago Bulls, Phoneix Suns - New Orleans Pelicans.

La prima cosa che balza agli occhi è l'assenza delle due franchigie di Los Angeles, i Lakers e i Clippers, che sulla carta erano considerati ottimi club. Del disastro dei Lakers ne abbiamo già parlato, mentre la debacle dei Clippers non ha lasciato molte persone sorprese, viste le importanti e costanti assenze di Leonard e George. Ma questo non significa che i sedici club che si contenderanno l'anello non siano di altissima qualità. Forse mai come in questo periodo la NBA è così piena di grandi campioni stranieri di così tante nazioni, su tutti Antetokounmpo, Jokic ed Embiid che si contenderanno il premio di MVP di questa stagione regolare.

È difficile stabilire chi siano i più attrezzati per la vittoria finale e questo è un bene, perché l'incertezza aumenta l'interesse. Possiamo solo dire che nella stagione regolare nei primi tre posti ci sono squadre dell'ovest: Phoenix Suns, Memphis Grizzlies e Golden State Warriors alla pari coi Miami Heat dell'est. Ma è troppo poco per dire che a Ovest ci sia più talento che a Est. Poi ogni anno ci regala sempre delle sorprese, quindi buoni play off NBA 2022 a tutti.

Andrea Renzi