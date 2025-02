Insulto razzista durante il derby U19: tifosa bandita dalla Nuova Virtus Cesena

Dopo l’insulto razzista rivolto da una tifosa della Nuova Virtus Cesena a una giocatrice di colore dell’Happy Rimini durante un derby U19, la società cesenate ha anticipato eventuali sanzioni ufficiali vietandole l’accesso a futuri eventi sportivi. La donna ha anche cancellato i suoi profili social per sfuggire alle critiche. In attesa delle decisioni del giudice sportivo e della Procura federale, il presidente Marcello Foschi ha sottolineato il sostegno alle atlete coinvolte, ribadendo i valori di sportività e rispetto del club. Sono in programma iniziative di sensibilizzazione contro il razzismo e la violenza verbale.