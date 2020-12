Intervento chirurgico riuscito per Frantz Massenat

Intervento riuscito per Frantz Massenat. Il giocatore della Carpena Prosciutto Basket Pesaro è stato operato questa mattina dal prof. Cattani e dal prof. Tarallo del Policlinico Universitario di Modena per la riduzione e osteosintesi della frattura scomposta e pluriframmentata del radio del braccio destro per l’infortunio subito durante la partita con Brindisi. L’arto è stato immobilizzato con tutore. Il giocatore inizierà quindi il periodo di convalescenza e riabilitazione seguito dallo staff sanitario della società. I tempi di recupero sono indicativamente valutabili fra i 3 e i 4 mesi.