Ivica Zubac, la stella che si accontenta di essere un gregario.

I Los Angeles Clippers sono attualmente primi ad Ovest in NBA con cinque vittoria e due sconfitte. Le stelle della squadra sono Kawhi Leonard e Paul George. Ivica Zubac è il terzo violino della squadra, avrebbe pure lui la possibilità di brillare come una grande stella, magari non come questi due, ma si accontenta di mettersi al loro servizio e rinunciare a grandi numeri.

Il suo è un gioco di continui blocchi per i compagni, di difesa dura, di intensità su tutti i palloni sporchi, tutte cose che non finiscono a referto. La squadra non crea mai schemi e giochi per lui, tutto ciò che mette a referto lo fa frugando nella spazzatura e nonostante questo i suoi numeri rapportati al tempo di utilizzo sono alti. Mai una lamentela, mai una parola fuori posto e anche nelle partite in cui la squadra affonda, lui da sempre il suo contributo senza affondare con essa. I suoi compagni lo sanno e lo adorano, perchè sanno che il suo contributo va molto oltre i numeri che già comunque sono alti. Il basket è uno sport di squadra e chi cerca record personali senza guardare all'interesse della squadra, forse farebbe meglio a dedicarsi agli sport individuali. Chi tifa per i Clippers è dalla sua parte.

Andrea Renzi



