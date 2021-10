Jesi - Titans 62-67

Comincia con una vittoria il campionato di serie C Silver della Pallacanestro Titano. Al Pala Triccoli di Jesi, Macina e compagni conducono sempre la partita e si impongono con il punteggio di 67 a 62.

Per i biancazzurri cinque giocatori in doppia cifra, con Gamberini, miglior marcatore con 14 punti. Da segnalare il debutto in prima squadra del giovane Nicola Venturini, classe 2004.

