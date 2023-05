Joel Embiid, l'MVP NBA di cui non conosciamo la nazionale

Joel Embiid è stato premiato miglior giocatore della stagione regolare in NBA 2022 - 23. E' nato in Camerun, ma non ha mai giocato nella nazionale del suo paese. Attualmente vive negli USA e gioca nei Philadelphia 76ers e ha la cittadinanza francese ed americana. Questa estate dovrà decidere se giocare i mondiali con la nazionale francese o statunitense, ma visto che Philadelphia sta andando avanti nei play off e potrebbe arrivare in fondo, potrebbe aver bisogno di riposo questa estate e non giocare. La scelta sulla nazionale da rappresentare potrebbe quindi essere rinviata all'estate 2024 per le olimpiadi a Parigi.

Sia Francia che USA sono fiduciose e se la scelta sulla nazionale da rappresentare fosse rinviata al 2024, il fatto che il paese organizzatore sia la Francia, potrebbe influire sulla scelta del fuoriclasse. Nonostante gli USA siano la patria del basket, non hanno nessun centro attualmente al suo livello e qualunque sarà la sua nazionale, Embiid avrà un ruolo da titolare e da giocatore più rappresentativo. Ma c'è l'ipotesi che anche nel 2024 giocherà i play off fino all'ultimo e quindi potrebbe non giocare in nessuna nazionale. Non è mai esistito nella storia della NBA un giocatore che ha avuto la cittadinanza di tre paesi di tre diversi continenti.

Andrea Renzi



