Justin Johnson "sistema" il campetto di Falciano: l'ala della RBR dona e monta le retine L'iniziativa nasce da Jacopo Semprini, content creator sammarinese, contattato dal cestista per un servizio fotografico: in cambio, la richiesta di un gesto per la comunità.

Da un servizio fotografico a un servizio per la comunità – sportiva – il passo può essere breve, se alle qualità col pallone si sommano quelle umane. Così, il campetto da basket di Falciano si dà un'aggiustata: merito dell'incontro tra Jacopo Semprini, content creator sammarinese, e Justin Johnson, cestista della Rinascita Basket Rimini in A2 e già protagonista in Champions League e nelle massime serie di Italia e Germania.

Johnson chiama – per fare, appunto, un servizio fotografico - e Semprini, nato e cresciuto a Falciano e appassionato di palla a spicchi, gli chiede un favore: una donazione per sistemare il campetto del suo paese, molto frequentato da ragazzi di ogni età ma, al momento, sprovvisto di retine ai canestri. Quelle che si tagliano dopo la vittoria di un trofeo ma che tanto servono, quando ci si diletta in partitella. Detto, fatto: l'ala grande statunitense compra le reti necessarie, raggiunge Semprini al campo e le monta lui stesso.

E una volta sistemato il campetto, provarlo subito è d'obbligo. Anche perché nel frattempo Jacopo chiama a raccolta amici ed ex compagni di squadra, così Justin propone un 4vs4 a tutto campo. Robe da lasciare senza fiato, per i numeri dell'americano, per la necessità di reggere i ritmi di un atleta e per lo scenario, col del tramonto in uscita da una giornata nuvolosa.

Nel servizio, le immagini di Jacopo Semprini

