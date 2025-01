Ko per la Pallacanestro Titano: Jesi vince 58-53

L'anno nuovo non porta buone nuove alla Pallacanestro Titano, che cade ancora. La prima giornata del girone di ritorno non sorride ai ragazzi di coach Stefano Rossini, ko sul parquet del Multieventi contro la Taurus Jesi. E' la terza sconfitta consecutiva per i biancazzurri, la settima negli ultimi otto turni. I marchigiani, inoltre, scavalcano proprio la Pallacanestro Titano in classifica, ora decima a quota 10 punti. Termina 58-53, punteggio quasi da mini-basket. Prima dell'intervallo si gioca punto a punto: i Titans chiudono il primo quarto avanti 16-11, nel secondo un tentativo di rimonta di Jesi ma è ancora 28-26 per Macina e compagni.

Al rientro dagli spogliatoi sembrerebbe arrivare l'allungo decisivo: il parziale di 18-11 vale il 46-37 a 10' dalla fine. La banda Rossini, però, dilapida il +9 di vantaggio nel quarto periodo. Troppi errori in attacco e una fase difensiva non impeccabile permettono agli ospiti di risalire la china. Solo 7 punti per i Titans, 21 per Jesi: così nasce il 58-53 finale. A San Marino non bastano i 17 di un ottimo Fusco e i 13 di Felici, la Taurus si affida a Zalalis e Zandri che ne mettono a referto 14. Prossima giornata in trasferta, in casa del Guelfo Basket: palla a due sabato 25 alle 18.30.