L'amicizia tra Michael Jordan e Kobe Bryant

Domenica 23 agosto 2026 Kobe Bryant avrebbe compiuto quarantotto anni e il leggendario Michael Jordan ha raccontato aneddoti sul loro rapporto umano.

Jordan è nato nel 1963 e Bryant nel 1978. Visti i quindici anni di differenza tra i due non hanno giocato nella stessa epoca, anche se si sono incrociati sul campo quando Jordan era anziano e si stava per ritirare. Michael ha definito Kobe un fratello minore. I due avevano in comune passione per il basket, etica del lavoro, perfezionismo, volontà di essere la miglior versione possibile di sé stessi e mentalità vincente e per questo motivo Jordan, quando aveva smesso di giocare, dava sempre consigli utili a Bryant che era nel periodo migliore della sua carriera.

Michael ha raccontato che Kobe lo chiamava anche di notte e ridendo ha detto che gli faceva anche domande folli. Nel corso degli anni molte guardie hanno cercato di imitare Jordan e secondo esperti, allenatori e giocatori Bryant è stato quello che ci è andato più vicino. Kobe purtroppo non è più tra noi e a Michael mancano veramente le loro chiacchierate e l'ha detto con le lacrime agli occhi.

Andrea Renzi

