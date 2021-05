EUROLEGA L'Efes Istanbul vince l'Eurolega Milano batte il Cska Mosca e chiude al terzo posto

Cose turche in Eurolega con la prima volta dell'Efes Istanbul ad alzare quel trofeo fino a ieri sogno proibito. Barcellona sconfitto in finale per 86-81. A fare la differenza sul parquet di Colonia è Micic che fa un partitone prima di salutare tutti e volare in Nba a firmare con Oklahoma. Il serbo chiude la parentesi Eurolega con una finale da 25 punti e 2 canestri decisivi nelle ultime battute. A Barcellona non basta un grande Higgins, a tradire i blaugrana sono gli altri big. Mirotic e Gasol, ad esempio che in semifinale avevano ucciso Milano con 48 punti, ne segnano appena 12. La squadra spagnola riesce ad esprimersi meglio dei suoi avversari solo nel primo quarto chiuso 22-15. Dal secondo in poi è la squadra di Ataman trascinata prima da Larkin, poi appunto da Micic a invertire l'inerzia. Se il Barcellona non naufraga è per le giocate di un Higgins a tratti commovente, e più volte seppure di rincorsa i catalani arrivano a contatto. Finisce 86-81 e l'Efes alza la prima Coppa della storia, quella che nel 2019 era sfuggita in finale contro il Cska Mosca. Cska campione in caricam l'anno scorso non si è giocato per la pandemia, che perde anche finalina per il terzo posto che premia invece Milano. 83-73 per l'Armani che ha ottimi contributi da Moraschini, Roll e Micov e che trova nell'ispiratissimo Chacho Rodriguez un grande trascinatore. Mosca difende bene per un tempo poi le triple smontano i meccanismi russi e Milano chiude al terzo posto una grande Eurolega.

