L'Efes vince a Madrid e blinda il primo posto

Lo Zalgiris schianta l'Alba e la raggiunge in classifica. E' sufficiente il primo quarto chiuso 23-9 a indirizzare una partita che in pratica non c'è. Ad inizio ripresa arriva addirittura un +36 che se non è record poco ci manca Difesa forte e un KC Rivers subito determinante con 11 punti dopo il primo riposo. Lo Zalgiris tira con più del 50% dal campo e manda sei uomini in doppia cifra a testimonianza del dominio. I tedeschi, raggiunti proprio dai lituani a quota 7 vittorie in Eurolega hanno 15 punti da Nnoko e la doppia cifra di Siva e Giedraitis. In una giornata, comunque, da 104-80 dimenticare al più presto.

I turchi dell'Efes sbancano il campo di Madrid per 80-75. Non si ferma la marcia della capolista Istanbul, che dopo 15 anni torna a vincere sul campo dei blancos portando a casa anche un pesantissimo 2-0 nello scontro diretto, che di fatto chiude i giochi sul primo posto in classifica. Per i turchi è il sesto successo consecutivo, quattordicesimo nelle ultime quindici. Sotto di 9 in avvio e per quasi tutto il secondo tempo, la squadra di Ataman cambia decisamente marcia nella ripresa, toccando anche il +9 a 8 dalla fine e controllando nel finale con l’ennesima prova stellare di Shane Larkin, che ne mette 32 con 8 falli subiti e 5/6 da 3.

Il Panathinaikos tira dritto: la squadra di Pitino si impone 100-88 su Villeurbanne continuando la sua marcia playoff grazie a un ottimo primo tempo e alla regia di Nick Calathes, che chiude con 17 assist su 25 di squadra .Avanti anche di 23 a metà terzo quarto, i greci controllano agevolmente fino alla fine con i francesi mai sotto la doppia cifra di svantaggio nel secondo tempo. 22 con 10/12 dal campo per Fredette, 21 con 8/11 per Papapetrou; in casa Asvel invece si salva la linea verde: Maledon (19) e Strazel (14).