L'Olimpia Milano accede alle final four di Eurolega.

L'Olimpia Milano è uno dei grandi club storici d'Italia e d'Europa. In Italia ha conquistato ventotto scudetti e sette Coppe Italia e in Europa tre Coppe dei Campioni. Ma dalla stagione 2000 - 2001 quando è nata l'Eurolega non solo non ha mai vinto il trofeo, ma non è neanche mai arrivata tra le prime quattro.

Ieri sera l'Olimpia è tornata nell'olimpo del basket europeo, infrangendo il tabù della nuova competizione e quindi raggiungerà la tedesca città di Colonia, dove dal 28 al 30 maggio si giocherà le final four ad eliminazione diretta per provare a conquistare il massimo trofeo continentale per club. Le altre tre finaliste saranno CSKA Mosca, Anadolu Efes Istanbul e Barcellona.

Questa sera infatti nella decisiva gara 5 Milano ha sconfitto il Bayern Monaco 92 - 89, grazie ad un grande Shavon Shields, autore di trentaquattro punti. Da segnalare anche l'apporto del resto della squadra, su tutti l'italiano Hines e Delaney, senza dimenticare l'italiano Datome e Rodriguez.

Per l'allenatore di Milano Ettore Messina raggiungere le final four, non è certo una novità, di Euroleghe ne ha pure vinte con vari club, compresa la Virtus Bologna. Messina ha sconfitto oggi un altro ottimo allenatore italiano, Andrea Trincheri, che nella sua carriera ha vinto trofei nazionali in Italia, Serbia, Russia e Germania. In semifinale affronterà il Barcellona, che considerata dalle agenzie di scommesse la favorita per la vittoria finale. Le prestigiose scarpette rosse milanesi possono quindi tornare a sognare, ma con moderazione e la pallacanestro italiana non può che esserne orgogliosamente felice.

Andrea Renzi

