La C di basket verso l'annullamento

La C di basket verso l'annullamento.

La Fip sta studiando come procedere per arrivare alla neutralizzazione dei campionati di serie C, quelli regionali e giovanili. Non sussistendo più i presupposti per portare la stagione al termine, si va verso l'annullamento di tutte le gare giocate annullando promozioni e retrocessioni.



