La Carpegna Prosciutto a caccia di miracoli nella tana dell'Armani

Prossima fermata, Milano. La Carpegna Prosciutto comincia il 2021 con l'ennesima mission impossible. Al Mediolanum Forum il grande ex Repesa fa visita alla capolista nel match valido per la quattrordicesima giornata di serie A. Ricordi del coach croato. Pronostico chiuso, ma c'è il precedente di Brindisi quando la VL andò a vincere una partita inventando un capolavoro sul quale nessuno avrebbe messo mezzo euro. I 20 punti subiti a Bologna non sono un passo indietro, stanno nell'universo della normalità e comunque è innegabile che nell'ultimo mese la squadra abbia fatto il salto. Il miracolo di Brindisi, ma soprattutto la vittoria di sostanza contro Trieste fanno di Pesaro una squadra in grado di abitare la zona play off. Se tutto questo a Milano basterà non lo sa nemmeno il coach. Sarà la prima per Robinson, innesto di esperienza che Repesa però attende di valutare appena avrà ripreso la condizione.