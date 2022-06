Al termine dell’esaltante stagione culminata con il raggiungimento dei playoff, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e Coach Luca Banchi si sono confrontati per verificare le possibilità di proseguire il rapporto di collaborazione. Al cospetto di una reciproca, approfondita e seria disponibilità, l’allenatore – riconoscente per lo straordinario affetto con cui è stato accolto – ha preferito declinare l’offerta per concentrarsi su altri progetti professionali.