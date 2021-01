SERIE A La Carpegna Prosciutto batte Brescia e vola alla Final Eight Ai quarti di finale Pesaro se la vedrà con Sassari

Con ancora margini di miglioramento e a tutto suo vantaggio, Pesaro è già una bella realtà. Anzi, forse, a questi livelli, la sorpresa del campionato. Alla Vitrifrigo Arena batte Brescia 98-88 e centra la final Eight di Coppa Italia, competizione dalla quale la VL mancava da ben 8 anni. Una gestione matura della Carpegna Prosciutto contro una squadra in crisi di risultati, ma costruita con ambizioni nemmeno troppo celate. I lombardi partono forte con un parzialone da 14-0, parzialmente poi mitigato dai 9 punti di Zanotti che consentono ai marchigiani di chiudere il primo quarto sotto si, ma 16-22.

Nella seconda frazione Brescia, che gioca a folate facendo leva principalmente sull'ispirazione dei singoli, prova un secondo strappo con Ristic e far la voce grossa fino al +10 che poi quando suona l'intervallo lungo è già +5. Cosa abbia detto Repesa negli spogliatoi non è dato saperlo, certo che quella che rientra in campo è un'altra Pesaro. Delfino suona la carica, Filipovity è decisivo per la costanza con la quale trova il canestro. Nasce così il 28-15 di parziale che spacca la partita e ne gira l'inerzia. e nonostante gli sforzi di Brescia per restare attaccata, il 68-60 di fine quarto suona già come una mezza sentenza. Anche se in realtà la Carpegna deve ancora vincerla e se ne accorge in fretta perché complici un paio di brutte perse, gestire il vantaggio non basta più. Una serie di petardi dava ai lombardi l'illusione del ritorno, ma una Carpegna lucida e matura riprende in mano e adesso sì, gestisce il finale. Con questa vittoria Pesaro vola in Finale Eight da sesta e se la vedrà ai quarti con Sassari, terza.

