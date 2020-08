VL PESARO La Carpegna prosciutto Pesaro ha presentato Marko Filipovity Ala ungherese di 2 metri e 03, al debutto nel campionato italiano

Nato a Kaposvar in Ungheria, il 30 luglio del 1996, Filipovity è un’ala di 203 cm per 98 kg. Tutta ungherese la sua carriera. Esordio nella squadra della sua città, poi per 4 stagioni ha indossato la maglia dell’Alba Fehervar con la quale, negli ultimi 3 anni ha disputato l’Euro Cup. Lo scorso anno protagonista in Champions League con la Falco Szombathely, Filipovity ha fatto anche tutta la trafila nella nazionale magiara, dall'Under 18 alla prima squadra. A Pesaro indosserà la numero 35. Curiosità: Anche il padre di Marko Filipovity è stato un giocatore di Jasmin Repesa.







