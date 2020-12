La Carpegna Prosciutto Pesaro sbanca Brindisi

Sotto l'albero la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro trova una vittoria luccicante sul parquet della capolista Brindisi. La squadra di coach Repesa vince 92-81 e torna al successo dopo due ko consecutivi. Per la Happy Casa è la seconda sconfitta stagionale. Grandissima prova della VL Pesaro che nel primo quarto raggiunge anche il +15 di vantaggio. All'intervallo lungo i biancorossi sono avanti 50-36. Bene anche al rientro in campo con la VL che raggiunge il massimo vantaggio (+22). Anche nell'ultimo quarto Pesaro resta saldamente in vantaggio. Il 21-16 per Brindisi non può bastare per ridurre lo svantaggio. Alla sirena è 92-81 che certifica la vittoria di Pesaro per un Bianco Natale, anzi, più che mai biancorosso. Ottimo Delfino con 24 punti, in doppia cifra anche Robinson con 18 e Cain 14. Si torna in campo domenica 27 in casa contro Trieste, per poi chiudere il 2020 il 30 dicembre a Bologna contro la Virtus.

Unica nota stonata della serata l'infortunio a Frantz Massenat che ha riportato la frattura scomposta del radio della mano destra. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni a Pesaro.