La Carpegna Prosciutto Pesaro sbanca Brindisi La Vuelle espugna il PalaPentassuglia. Happy Casa ko dopo 9 vittorie di fila

La Carpegna Prosciutto Pesaro sbanca Brindisi.

Sotto l'albero la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro trova una vittoria luccicante sul parquet della capolista Brindisi. La squadra di coach Repesa vince 92-81 e torna al successo dopo due ko consecutivi. Per la Happy Casa è la seconda sconfitta stagionale. Grandissima prova della VL Pesaro che nel primo quarto raggiunge anche il +15 di vantaggio. All'intervallo lungo i biancorossi sono avanti 50-36. Bene anche al rientro in campo con la VL che raggiunge il massimo vantaggio (+22). Anche nell'ultimo quarto Pesaro resta saldamente in vantaggio. Il 21-16 per Brindisi non può bastare per ridurre lo svantaggio. Alla sirena è 92-81 che certifica la vittoria di Pesaro per un Bianco Natale, anzi, più che mai biancorosso. Ottimo Delfino con 24 punti, in doppia cifra anche Robinson con 18 e Cain 14. Si torna in campo domenica 27 in casa contro Trieste, per poi chiudere il 2020 il 30 dicembre a Bologna contro la Virtus.

Unica nota stonata della serata l'infortunio a Frantz Massenat che ha riportato la frattura scomposta del radio della mano destra. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni a Pesaro.





I più letti della settimana: