All'esordio in Liburnia Kup, in corso ad Opatija, in Croazia, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha battuto il Cedevita Olimpia Lubiana. La partita si è conclusa all'overtime per i ragazzi di Coach Aza Petrovic, che sono riusciti a sconfiggere gli avversari per 109-105.