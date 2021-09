LIBURNIA KUP La Carpegna Prosciutto Pesaro trionfa all'overtime contro il Cedevita Olimpia Lubiana

All'esordio in Liburnia Kup, in corso ad Opatija, in Croazia, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha battuto il Cedevita Olimpia Lubiana. La partita si è conclusa all'overtime per i ragazzi di Coach Aza Petrovic, che sono riusciti a sconfiggere gli avversari per 109-105.

