La Corte Sportiva d'Appello si riserva di decidere su Fortitudo Bologna - VL Pesaro

La Corte Sportiva d'Appello si riserva di decidere su Fortitudo Bologna - VL Pesaro.

La Corte Sportiva d'Appello si è riservata di decidere sul reclamo della Lavoropiù Fortitudo Bologna, non ricorrendo le condizioni previste per l’urgenza. La Fortitudo Bologna aveva presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 13 aprile scorso che a sua volta aveva rigettato l'istanza della stessa società confermando il risultato del campo in favore della squadra marchigiana.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: