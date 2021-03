La crescita di Nico Mannion

La crescita di Nico Mannion.

L'ormai ventenne italiano Nico Mannion ha debuttato quest'anno in NBA nei Golden State Warriors. Dopo sei partite non partendo nel quintetto titolare, è stato saggiamente mandato dal suo allenatore Steve Kerr in G League, la lega minore rispetto alla NBA. Qui grazie ad un grande utilizzo ha mostrato costanti miglioramenti, con una media di 19,3 punti, 6,9 assist e 3,3 rimbalzi di media in 33 minuti di utilizzo. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e l'allenatore della prima squadra Steve Kerr ha deciso di dargli una grande possibilità, facendolo addirittura partire nel quintetto titolare.

[Banner_Google_ADS]



Mannion nonostante la pressione causata dalla grande opportunità ricevuta, ha ripagato bene la fiducia del mister pluricampione NBA, che l'ha lasciato in campo addirittura trentuno minuti, ottenendo dal giovane italiano nove punti, quattro rimbalzi, sei assist e una palla recuperata. Il ragazzo sembra essere arrivato oltre oceano con la mentalità giusta e su consiglio del proprio team ha già ben chiari gli aspetti del suo gioco dove può e deve migliorare. Mannion nonostante la cittadinanza italiana, è cresciuto cestisticamente negli Stati Uniti proprio in un college ad Arizona. Ed è proprio in questo stato che la scorsa notte ha fatto il suo debutto da titolare in NBA. Ha venti anni, il tempo è dalla sua parte, pure il destino sembra essere con lui. Noi italiani ci aspettiamo di vederlo compiere buone imprese già alle olimpiadi di Tokyo 2021.

Andrea Renzi

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: