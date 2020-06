RAPPORTO INTERROTTO La Federazione Pallacanestro sammarinese e i Titans si separano da Massimo Padovano Alla base della decisione il contratto oneroso del Coach in scadenza tra un anno. La Federazione destinerà quei soldi al ripristino dell'attività dopo l'emergenza sanitaria

La Federazione Sammarinese Pallacanestro e Pallacanestro Titano comunicano l’interruzione del rapporto di collaborazione con Massimo Padovano, che da questo momento non è più responsabile del settore giovanile federale oltre che allenatore della Tiss’ You Care San Marino militante in C Silver. Una scelta difficile che FSP e Titans prendono, si legge, a malincuore e che è dovuta alla particolarissima congiuntura che si è venuta a creare negli ultimi mesi. Una situazione che costringe a scelte manageriali e di gestione dolorose. A Coach Padovano va un grande grazie per il lavoro svolto con impegno e professionalità in questi anni e naturalmente i migliori auguri per la prosecuzione della carriera.



