FEDERBASKET La Federbasket sammarinese accetta e si adegua alla decisione di chiudere tutti i campionati di pallacanestro dilettantistici Via Skype il Presidente della Federbasket sammarinese Damiano Battistini analizza il momento e fa il punto sulla situazione dando uno sguardo anche al futuro

Piani sconvolti in tutta Europa non può fare eccezione il basket, che ha dovuto, così come tutti gli altri sport adeguarsi allo stato d'emergenza generale. La Federbasket italiana ha inviato un segnale chiaro e deciso mettendo la parola fine a tutti i campionati dilettantistici. San Marino ha accolto e accettato la decisione adeguandosi, seppur con un po' di rammarico vista l'ottima stagione della Pallacanestro Titano, ormai quasi certa di partecipare alla post season promozione. Il Presidente della Ferderbasket sammarinese Damiano Battistini, ha completato oggi la sua quarantena. Di ritorno da un viaggio all'estero si è sottoposto ai 14 giorni obbligatori. Nonostante la “clausura” da casa ha continuato a lavorare per il Basket sammarinese e per i suoi prossimi impegni. Ormai certo il posticipo degli Europei division C di Basket senior. Con la Nazionale sammarinese impegnata dal 30 giugno al 5 luglio a Limerick in Irlanda. Al momento confermata la partecipazione della Nazionale Under 16, dal 16-19 luglio a Pristina in Kosovo e soprattutto l'organizzazione a San Marino degli Europei Division C Under 18 in programma sul Titano dal 28 luglio al 2 agosto



I più letti della settimana: