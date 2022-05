La finale è Real Madrid-Efes

Micic decide un finale pazzesco e fa volare l'Efes: i turchi battono l'Olympiacos e difenderanno in finale il titolo vinto un anno fa a Colonia. I greci giocano un match al limite della perfezione e si arrendono solo nel finale grazie ad una magia di Micic che con Larkin forma la coppia alla base dei sogni di Ataman. Grande equilibrio in campo, l'Olympiacos ci prova di squadra, Istanbul risponde con le individualità: si alternano strappi e cuciture, gara in bilico fino all'intervallo lungo e oltre. Nella seconda parte di partita sono i campioni in carica a spingere maggiormente e dar l'idea anche di poterla chiudere sul 62-51. Ma il Pireo sul punto di non ritorno si ritrova magicamente e riacchiappa il finale. Tensione, errori e parità con vista supplementare, chiusa dal gioco di prestigio di Micic. 77-74, l'Efes è in finale.

E in finale c'è anche il Real di Pablo Laso che batte 86-83 il Barcellona nel "clasico" della palla a spicchi. Partenza a razzo del Barca che vola 26-15. Ma il Real corregge qualche percentuale e continua a tessere la sua tela, mentre ad un certo punto è il Barcellona a smarrirsi fino a sparire. Il parzialone di 26-11 ribalta le situazioni e soprattutto le prospettive. A 5 dalla fine Madrid è avanti 73-66, e anche qui sa molto di sentenza. Ma giocare una finale piace troppo anche al Barcellona. Ci prova, si ferma a 3 punti dalla gloria. Quella del Real.