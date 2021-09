SUPERCOPPA La finale è tra Virtus e Armani

La finale è tra Virtus e Armani.

Nessuna sorpresa nelle due semifinali: saranno Virtus Segafredo Bologna, e Armani Exchange Milano a giocarsi la Supercoppa italiana di Basket, questa sera alle 21.00 alla Unipol Arena. I bolognesi si sono qualificati a spese di Venezia battuta in una appassionante volata punto a punto per 72-71. Milano ha invece superato Brindisi per 72-67, ma soffrendo con i pugliesi in partita fino all'ultimo minuto.

