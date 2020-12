SERIE A La Fortitudo Bologna esonera Meo Sacchetti Al CT della nazionale è stato fatale l'8° ko in 9 partite, ruolino che fa della Effe l'ultima in classifica.

Romeo Sacchetti non è più l'allenatore della Fortitudo Bologna. Dopo il ko nell'anticipo con Brescia, l'8° in 9 partite, la Effe ha sollevato dall'incarico il CT della Nazionale, che lascia una squadra ultima con appena 2 punti in classifica. La panchina biancoblu è temporaneamente affidata a Stefano Comuzzo.

