La Germania batte la Turchia e conquista l'Europeo

Dopo aver conquistato il mondiale nel 2023, la Germania si concede anche il successo nell'Europeo. Il quintetto tedesco batte 88-83 la Turchia nella finale continentale. L'ultima atto dell'Europeo si gioca su livelli altissimi, in una gara comunque equilibrata. Grande protagonista è Dennis Schoreder, eletto anche MVP degli Europei, si infiamma alla distanza dopo una avvio di gara anonimo. La Turchia parte meglio e il parziale recita 13-2. La Germania sbatte contro la difesa turca, poi ci pensa Bonga a risollevare i suoi.
Nel secondo quarto il tabellino resta in equilibrio. Poi entra in partita Sengun. Il giocatore dei Rockets piazza 7 punti di fila. All'intervallo lungo il vantaggio della Turchia è di 46-40. Al ritorno in campo, cambia la partita di Schroder. Il play tedesco parte con una tripla dalla distanza che fa da miccia. La partita diventa entusiasmante nell'alternarsi di sorpassi e poi contro-sorpassi. L'ultimo minuto della finale si apre con la Germania avanti 84-83. Sengun sbaglia l'appoggio sotto canestro, mentre sul cambio fronte Schroeder segna due punti fondamentali. La Turchia non riesce a replicare, vince la Germania 88-83.