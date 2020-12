La maratona natalizia dell'Nba

Inizia il campionato NBA 2020 – 21. Come ogni anno la NBA propone per il giorno di Natale tante partite a diversi orari da potersi gustare in tv. Probabilmente tale spettacolo mai come quest'anno è così gradito, dato che è il primo Natale segnato dal virus covid 19 e più o meno in tutto il mondo si è costretti a stare in casa come non mai. Le cinque partite NBA del giorno di Natale sono le seguenti all'ora italiana: ore 18:00 Miami Heat vs New Orleans Pelicans, ore 20.30 Milwaukee Bucks vs Golden State Warriors, ore 23.00 Boston Celtics vs New Jersey Nets, ore 2.00 Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks, ore 4.30 Denver Nuggets vs Los Angeles Clippers.





Sono tutte partite di cartello, che la Lega ha messo appositamente per la festività di Natale. C'è la curiosità di vedere gli Heat chiamati a confermare le ottime prestazioni degli ultimi play off, ci sono i Bucks vincitori delle ultime due stagioni regolari contro i Golden State dominatori dell'ultimo decennio. C'è la sfida diretta tra il re LeBron James e il principe Luka Doncic in Lakers vs Mavericks e per finire un Nuggets vs Clippers, che rappresenta per questi ultimi l'occasione della rivincita dagli scorsi play off, dove i Clippers furono eliminati a sorpresa dai Nuggets. Di carne al fuoco ce n'è tanta, buon divertimento!

Andrea Renzi