La NBA compie settantacinque anni

La massima lega di basket mondiale ha appena festeggiato un anniversario importante; settantacinque anni, un numero a metà tra mezzo secolo ed un secolo. Venticinque anni fa in occasione del cinquantesimo anniversario la NBA stilò una lista de suoi migliori cinquanta giocatori di sempre. In questi giorni la massima lega ha deciso di eleggere invece i suoi settantacinque giocatori migliori, compilando una lista totalmente indipendente da quella precedente rispetto alla quale ci sono anche alcuni giocatori degli ultimi venticinque anni. Per il momento sono stati resi noti cinquanta nomi, poi ne verranno aggiunti altri venticinque. I cinquanta prescelti sono i seguenti: Bill Russell, Bob Cousy, Bob Pettit, Charles Barkley, Dawe Cowens, David Robinson, Dirk Nowitzki, Elvin Hayes, George Gervin, George Mikan, Giannis Antetokounmpo, Hakeem Olajuwon, Hal Greer, James Harden, Jerry Lucas, John Stockton, Julius Erving, Kareem Abdul Jabbar, Kevin Durant, Kevin Mchale, Moses Malone, Nate Archibald, Oscar Robertson, Steve Nash, Willis Reed, Magic Johnson, James Worthy, Wilt Chamberlain, Jerry West, Larry Bird, Michael Jordan, Scottie Pippen, Isaiah Thomas, Clyde Drexler, Karl Malone, Patrick Ewing, Chris Paul, Allen Iverson, Tim Duncan, Kevin Garnett, Robert Parish, John Havlicek, Sam Jones, Bill Walton, Bill Sharman, Walt Frazier, Paul Arizin, Rick Barry, Nate Thurmond, Wes Unseld. I fans della NBA, gli addetti ai lavori e gli stessi giocatori sono in attesa dei restanti venticinque nomi, poi ovviamente partiranno tanti dibattiti su chi meritava l'ingesso in questo speciale olimpo degli dei e invece ne è rimasto fuori. Ovviamente questa lista è opinabile, nessuno sarebbe in grado di farla con certezza, ma è comunque il massimo attestato di stima che un giocatore di basket possa avere e quindi essere nominati in questa lista sarebbe un onore immenso per chiunque.

Andrea Renzi