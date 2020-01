SERIE C La nona sinfonia della Tiss' You Care San Marino Al Multieventi non c'è partita, con Recanati finisce 104 a 61

La più bella San Marino della stagione, si regala la nona sinfonia nelle ultime dieci giornate ed anche il terzo posto in classifica. Al Multieventi contro Recanati, non c'è mai partita. Si comincia con un 6 a 2 per i marchigiani ma poi il quintetto di Padovano mette un parziale di 15 a 0 che sa tanto di sentenza anticipata. Gli ospiti provano a reagire nel secondo periodo ma San Marino gioca che è un piacere e va al riposo sul 50 a 42. Una margine di vantaggio che aumenta inesorabilmente ad inizio del terzo quarto. Difesa solida e ottime soluzioni in attacco, permettono ai Titani di incrementare il vantaggio, + 22 al suono della terza sirena. L'ultimo periodo è una passerella del quintetto sammarinese, che dilaga fino al definitivo 104 a 61 Una vittoria di squadra, perché tutti i giocatori scesi in campo vanno a referto, ma con due prestazioni su tutte. Quella di Franco Flan che chiude con 22 punti e di un fantastico 100% al tiro, 7 su 7 da due, 2 su 2 dal perimetro e 2 su 2 dalla lunetta. E poi Andrea Raschi, punto di riferimento della squadra e miglior marcatore della partita con 24 punti e 7 assist.



I più letti della settimana: