SERIE A2 La Pallacanestro Forlì cambia: nuovo coach e nuova dirigenza per tornare in alto Francesco Nanni, forlivese, torna come primo allenatore. Luigi Garelli sarà amministratore unico, in rosa confermati Gaspardo e Pinza. Arriva Nicola Berdini come play

La Pallacanestro Forlì cambia: nuovo coach e nuova dirigenza per tornare in alto.

Un nuovo allenatore, un nuovo organigramma societario, alcune conferme importanti e il ritorno del tifo organizzato al PalaUnieuro per avviare un nuovo corso sportivo. Dopo una stagione complessa oltre ogni aspettativa, la Pallacanestro Forlì 2.015 prova a ripartire e a rilanciare le proprie ambizioni, cercando di riprendere da dove si era fermata nel 2025: le semifinali dei playoff promozione di A2.

A guidarla, nella prossima annata, ci sarà coach Francesco Nanni, con Lorenzo Dalmonte - anche lui una novità - in qualità di primo assistente. Forlivese, cresciuto cestisticamente nel territorio, Nanni rappresenta il nuovo volto che la società si è voluta dare, quello di un club ancora più profondamente legato alla piazza, e arriva dall'esperienza in A1 a Trieste: per lui sarà la prima volta da head coach tra i professionisti.

A proposito di rinnovamenti, cambia anche l'assetto societario, con Giancarlo Nicosanti che lascerà la presidenza dopo 11 anni, mentre Luigi Garelli sarà amministratore unico del club, affiancato dal direttore sportivo Alessandro Bonotti. Per quanto riguarda il campo, al momento ci sono due conferme e un acquisto: l'ala Raphael Gaspardo e il giovane playmaker Tommaso Pinza (classe 2006) resteranno in biancorosso, mentre si aggiunge alla rosa un altro play, il 23enne Nicola Berdini, arrivato da Cento.

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