SERIE C La Pallacanestro Titano batte Montegranaro 71-63

La Pallacanestro Titano non concede due volte in fila il suo Multieventi. Anche perché in questo caso non c'è la quasi imbattibile Recanati, ma una Montegranaro capace giusto di restare in scia, prima di arrendersi 71-63. A 5 turni dal termine della stagione regolare i biancazzurri restano così ben saldi al quarto posto, mantenendosi a debita distanza da Fossombrone e Perugia.

Pesaresi e Felici (19 e 14 punti) sono i marcatori migliori di una Titano con 5 uomini in doppia cifra, in una gara fatta di saliscendi: al via è 10-2, poi 9-0 ospite e altro 8-0 di casa per il +7 del primo riposo. Al rientro San Marino trova il +9 con la tripla di Pesaresi, ma è solo illusione di strappo perché di là Quinzi penetra a piacimento e Montegranaro risale fino al -1 dell'intervallo lungo.

Con la ripresa i marchigiani trovano anche il primo sorpasso di giornata portandosi a +5, controllando buona parte del periodo. Nel momento più complicato i Titans si ritrovano grazie a Macina, autore di due triple pesanti che già prima della sirena valgono nuovamente il comando. E in principio di quarto un'altra tripla, stavolta di Fusco, apre un 9-0 che indirizza definitivamente la partita. Montegranaro prova a tenere ma nulla può, a 2' 39” dalla fine la Titano è sul massimo vantaggio (+12) e la contesa, nonostante i tentativi ospiti, non si riaprirà più.

