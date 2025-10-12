La Pallacanestro Titano batte Pedaso 66-42

La Pallacanestro Titano non sbaglia l'appuntamento con il debutto casalingo. La squadra di coach Stefano Rossini vince anche al Multieventi contro Pedaso. Punteggio pieno per i Titans dopo due giornate nel campionato di serie C e un'altra prova convincente per i biancoazzurri. Nell'unico anticipo della giornata i sammarinesi s'impongono per 66-42.

Avvio equilibrato della partita con i Titani che chiudono il primo quarto avanti 16-15. Nel secondo la squadra di Rossini trova il break giusto che vale un +9 nel parziale che manda le squadre al riposo con San Marino avanti 33-23 all'intervallo lungo. Al rientro in campo i Titans continuano nel migliore dei modi la loro partita e un altro parziale chiuso 15-7, porta la squadra di Rossini sul vantaggio di 18 punti dopo trequarti di partita. San Marino continua a condurre il match e anche nell'ultima parte di gara i biancoazzurri si prendono la scena. Il 66-42 finale conferma l'ottima prestazione dei Titans. In tabellino i punti sono ben divisi tra i giocatori sammarinesi con Lombardi, unico in doppia cifra con 11. Prossimo impegno nella terza gioranta del campionato di serie C sul campo degli Angels Santarcangelo.







