SERIE C La Pallacanestro Titano batte Pedaso 66-42 Nell'esordio casalingo la squadra di Rossini trova il secondo successo stagionale.

La Pallacanestro Titano non sbaglia l'appuntamento con il debutto casalingo. La squadra di coach Stefano Rossini vince anche al Multieventi contro Pedaso. Punteggio pieno per i Titans dopo due giornate nel campionato di serie C e un'altra prova convincente per i biancoazzurri. Nell'unico anticipo della giornata i sammarinesi s'impongono per 66-42.

Avvio equilibrato della partita con i Titani che chiudono il primo quarto avanti 16-15. Nel secondo la squadra di Rossini trova il break giusto che vale un +9 nel parziale che manda le squadre al riposo con San Marino avanti 33-23 all'intervallo lungo. Al rientro in campo i Titans continuano nel migliore dei modi la loro partita e un altro parziale chiuso 15-7, porta la squadra di Rossini sul vantaggio di 18 punti dopo trequarti di partita. San Marino continua a condurre il match e anche nell'ultima parte di gara i biancoazzurri si prendono la scena. Il 66-42 finale conferma l'ottima prestazione dei Titans. In tabellino i punti sono ben divisi tra i giocatori sammarinesi con Lombardi, unico in doppia cifra con 11. Prossimo impegno nella terza gioranta del campionato di serie C sul campo degli Angels Santarcangelo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: